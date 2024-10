Patto sul turismo, Sartori: “Autorizzate le istruttorie per 5 milioni di euro”

Liguria. “Filse ha comunicato di aver autorizzato le istruttorie per l’impegno di 5 milioni di euro per i bonus assunzionali del Patto del Lavoro del Turismo 2024. Inoltre, per i bonus del 2023 abbiamo erogato risorse per 534 domande su 620 pervenute per un importo pari a 4,6 milioni di euro. Si tratta di un altro obiettivo raggiunto a conferma del sempre crescente successo di questa misura che da sette edizioni è una risorsa fondamentale per le imprese e gli operatori del turismo in Liguria”. L’assessore regionale al Lavoro e al Turismo Augusto Sartori commenta i risultati del Patto per il lavoro nel settore del turismo la cui settima edizione è stata firmata a fine 2023 tra Regione Liguria e Cgil, Filcams Cgil, Cisl, Fisascat Cisl, Uil, Uiltucs, Confindustria, Confcommercio, Confesercenti, Confartigianato per l’attuazione degli interventi a sostegno delle imprese del comparto per il 2024.

I bonus sono stati erogati per assunzioni a decorrere dal 1° gennaio con contratti di durata non inferiore a otto mesi (con la sola eccezione degli stabilimenti balneari per i quali è previsto un incentivo anche a fronte dei sette mesi, a causa delle peculiarità di un settore che dipende, oltre che dal clima, da decisioni autonome degli enti locali di riferimento).

