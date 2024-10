Porto Venere, Farnocchia e Conti chiedono di visionare gli atti relativi al pontile “Tino” finanziato dalla Regione con 400mila euro

I consiglieri comunali di opposizione di Porto Venere Roberto Farnocchia e Jacopo Conti, della lista “Insieme per la gente”, hanno presentato una richiesta di accesso agli atti sulla sostituzione degli elementi galleggianti del pontile “Tino”, sul litorale del borgo rivierasco.

La richiesta prende le mosse da un post elettorale pubblicato il 14 aprile 2023 dalla lista che sosteneva la candidatura dell’attuale sindaco Francesca Sturlese in cui veniva affermato che la sostituzione degli elementi in plastica a favore di quelli in cemento aveva avuto un costo di 400mila euro, finanziati dalla Regione Liguria.

I due consiglieri chiedono di poter visionare “ogni atto propedeutico alla sostituzione degli elementi galleggianti” e “all’approvazione del progetto sino alla sua esecutività e alla messa in opera dei nuovi elementi”. Lo stesso avviene per quel che riguarda il pontile “Tinetto”, sempre a Porto Venere. Farnocchia e Conti vogliono vederci chiaro per quel che concerne “la Via o comunque l’iter di approvazione del ministero dell’Ambiente anche in relazione alle aree di posidonia oceanica incluse le aree di deposito della posidonia morta, altrettanto importanti per lo sviluppo della stessa” e inoltre chiedono di poter consultare la “documentazione propedeutica e successiva alla realizzazione intercorsa con Regione Liguria visto che ne ha finanziato il costo con 400mila euro”.

