Pra’, partecipazione record ai Campionati Nazionali Universitari di canoa e canottaggio

Genova. Nel weekend il College Remiero di Pra’, a Genova, ha ospitato i Campionati Nazionali Universitari di Canoa/Kayak e Canottaggio, organizzati dalla FederCUSI in collaborazione con il CUS Genova, inseriti nel palinsesto di Genova Capitale Europea dello Sport 2024 e patrocinati dal Comune di Genova. Un evento, quello nella struttura genovese, che ha registrato un eccezionale successo con la partecipazione di 320 atleti e atlete, un numero record che sottolinea l’impegno e la passione per le due discipline tra i giovani universitari.

Una due-giorni di grande sport, quella dei CNU, che ha permesso agli atleti e alle atlete di sfidarsi in più di 40 gare, su distanze tra i 200 e i 2000 metri. Terzo posto per la Selezione Universitaria del CUS Genova e dell’Università di Genova, capace di collezionare 23 medaglie tra canottaggio e canoa, suddivise in 7 ori, 12 argenti e 4 bronzi.

