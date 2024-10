Primo round tra i candidati alla presidenza della Regione: le loro posizioni su sanità e infrastrutture, passando per i finanziamenti alla politica

Dagli interventi per aumentare la presenza del personale sanitario per ridurre le liste d’attesa alla bocciatura generalizzata di Alisa, dalle differenti visioni su alcuni aspetti del sistema delle infrastrutture al dibattito sul secondo rigassificatore che nessuno (o quasi) vuole in Liguria, passando per il tema dei finanziamenti alla politica che continua a dividere dopo l’inchiesta che ha decapitato la giunta Toti nel maggio scorso… Sono tanti i temi toccati nel primo dibattito tra candidati alla presidenza della Regione Liguria andato in scena ieri sera dalla vasca degli squali dell’Acquario di Genova organizzato e promosso da Genova24 e Ivg e trasmesso in diretta streaming anche su Città della Spezia. Un confronto vivace, senza risparmiare frecciate reciproche, con sette dei nove contendenti sotto torchio per un’ora e tre quarti (gli altri due, benché invitati, hanno dato forfait a causa di impegni pregressi).

A darsi battaglia c’erano Marco Bucci e Andrea Orlando, per le maggiori coalizioni di centrodestra e centrosinistra, Maria Antonietta Cella (Partito Popolare del Nord), Marco Giuseppe Ferrando (Partito Comunista dei Lavoratori), Nicola Morra (Uniti per la Costituzione), Nicola Rollando (Per l’Alternativa) e Alessandro Rosson (Indipendenza). Assenti, come detto, Davide Felice, candidato per Forza del Popolo, e Francesco Toscano, di Democrazia Sovrana Popolare.

