Reati a danno di minori, 191 in Liguria nel 2023

Sono stati 191 i reati a danno di minori commessi in Liguria nel 2023, in calo del 4% rispetto al 2022. Nel 67% dei casi le vittime sono di genere femminile. Il reato più diffuso è il maltrattamento contro familiari e conviventi con 62 casi, aumentati del 68% rispetto al 2022.

E’ quanto emerge dai dati, elaborati dal Servizio Analisi criminale della Direzione centrale Polizia criminale, resi noti dalla Fondazione Terre des Hommes alla Camera dei Deputati in occasione della presentazione del Dossier Indifesa “La condizione delle bambine e delle ragazze nel mondo 2024” e in vista della Giornata internazionale delle bambine (11 ottobre).

