Rinvenuto il cadavere di un minorenne nel cantiere di via Emiliana a Sarzana

Macabra scoperta a Sarzana nella notte fra lunedì e martedì. In una baracca all’interno del cantiere della passerella di via Emiliana è stato infatti rinvenuto il corpo senza vita di un minorenne di origine straniera in avanzato stato di decomposizione. Ancora da accertare le cause del decesso – avvenuto probabilmente da parecchi giorni – sulle quali sta indagando la Polizia che sta ricostruendo le ultime settimane di vita della vittima. Secondo quanto appreso da CdS infatti il giovane ad agosto si era allontanato da una comunità assistenziale della provincia facendo perdere le proprie tracce.

(immagine di archivio)

