Salvatore Esposito eletto miglior giocatore della Serie B in settembre

Ha compito 24 anni poco più di ventiquattr’ore fa, e il secondo posto alla sosta con lo Spezia non è bastato come regalo di compleanno. Salvatore Esposito è il miglior giocatore della Serie B nel mese di settembre, premiato dall’associazione italiana calciatori dopo lo straordinario mese terminato da poco, che ha incoronato il numero 5 spezzino come uno dei migliori interpreti del ruolo in cadetteria. Un inizio sprint quello di Esposito, che mai come ora si è preso lo Spezia sulle spalle, contribuendo alla grande al periodo di imbattibilità della squadra.

Un gol e tre assist per il perno del centrocampo spezzino, per un totale di due reti e quattro passaggi vincenti per i compagni dall’inizio del campionato. Esposito è la variabile impazzita di uno Spezia che non vuole smettere di sognare, è il calciatore che ha creato più chance per i propri compagni, grazie a calci piazzati sempre precisi e una visione di gioco fuori categoria. Anche per questo è stato eletto come MVP del mese, un riconoscimento importante per un ragazzo che ha tanta fame e voglia di emergere.

