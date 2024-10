Seafuture 2025 in vetrina al Symposium di Venezia

Seafuture, la fiera che rappresenta il centro della blue economy italiana, prepara l’edizione 2025 che si terrà dal 29 settembre al 2 ottobre 2025, e sarà annunciata in occasione di una presentazione carica di significato. Giovedì prossimo, 10 ottobre, infatti, nel suggestivo scenario dell’Arsenale di Venezia, durante il prestigioso Trans-Regional Seapower Symposium, Seafuture verrà raccontata nella sua essenza più profonda: innovazione, sostenibilità, e visione per il futuro. Organizzata da IBG – Italian Blue Growth, Seafuture non è solo un evento. È un punto di incontro tra mondi diversi, un luogo dove le idee prendono il largo e dove l’Italia si afferma come faro internazionale per il settore marittimo e navale. Dal 29 settembre al 2 ottobre 2025, La Spezia sarà il palcoscenico di questa visione. Venezia, con la sua atmosfera unica, ospiterà la presentazione ufficiale nella sala Squadratori, un momento che darà il via alla cerimonia di chiusura del Symposium, quasi come un passaggio tra le due manifestazioni proiettati verso il futuro che ci attende. “Essere qui, al Symposium, significa per noi più di una semplice partecipazione – significa essere parte attiva di un dialogo globale,” racconta Cristiana Pagni, Presidente di Italian Blue Growth. “Iniziative come questa ci permettono di condividere esperienze, progetti e visioni con istituzioni, aziende, università e organizzazioni internazionali: è in questi spazi che tracciamo le rotte del futuro. SEAFUTURE non è solo un evento fieristico, è una piattaforma che porta l'Italia al centro dell’innovazione marittima mondiale. E poterlo presentare in una cornice così prestigiosa è per noi un onore e una responsabilità.” Il Trans-Regional Seapower Symposium, giunto alla sua quattordicesima edizione, si svolge quest’anno dall’8 al 10 ottobre 2024 a Venezia, e affronta un tema profondo e visionario: “A spotlight on the depths: the Underwater as the new frontier for humankind”. Il futuro non è solo sopra la superficie, ma anche sotto di essa, nella dimensione subacquea, che rappresenta una nuova frontiera, da esplorare in modo sicuro, protetto e sostenibile. Un tema che parla di sfide, ma anche di speranze per un futuro più blu, più equo, più innovativo.

