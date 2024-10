Sottoscritto accordo per rinnovo Ccnl porti, Giampieri: “Prevalso senso di appartenza a comparto sempre più strategico”

Sottoscritto questa mattina l’accordo per il rinnovo del Contratto collettivo nazionale dei porti che interessa circa 18,000 lavoratrici e lavoratori e che dovrà essere sottoposto a referendum entro il prossimo 25 ottobre. “Siamo lieti della soluzione che finalmente è stata trovata, grazie ad un responsabile e intenso lavoro tra le parti firmatarie. È prevalso il senso di appartenenza ad un comparto sempre più strategico che sta vivendo una profonda trasformazione, come abbiamo avuto modo di sottolineare in diverse occasioni, e siamo fiduciosi del buon esito anche degli ultimi passaggi deliberanti di ciascuna parte”, ha commentato il presidente di Assoporti, Rodolfo Giampieri, a margine della firma. “L’importanza del valore e della centralità delle lavoratrici e dei lavoratori dei porti è stato l’elemento caratterizzante della trattativa tra organizzazioni sindacali e associazioni datoriali”, ha concluso Giampieri.

