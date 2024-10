Spezia basket Tarros, vittoria di carattere contro Castelfiorentino

Primo impegno interno per lo Spezia Basket Tarros e prima vittoria in campionato. Di fronte al proprio pubblico, i bianconeri strappano i due punti ad un mai domo Castelfiorentino, mettendo sul parquet cuore e carattere.

La partita è stata combattuta ed in bilico praticamente per tutti i 40 minuti.

Il 14-5 con il quale i padroni di casa conducono a metà del primo quarto è ben presto ridotto dagli ospiti ed è solo grazie ad una tripla sulla sirena che la Tarros chiude i primi dieci minuti avanti di 6 lunghezze.

Nel secondo tempino si gioca punto a punto, senza che nessuna delle due formazioni riesca a piazzare alcun break. Alla pausa lunga sono sempre i padroni di casa a condurre, con uno scarto di 4 punti.

Al ritorno sul parquet dopo la pausa lunga, Castelfiorentino passa per la prima volta in vantaggio, anche se per pochi secondi. Le due squadre, però, sono sempre più vicine nel punteggio ed alla fine della terza frazione il vantaggio degli spezzini è ridotto ad un solo punto.

L’ultimo quarto si apre con Castelfiorentino che mette nuovamente la testa avanti, ma viene subito ricacciato indietro dai bianconeri. Si va avanti letteralmente punto a punto, sino a circa due minuti dalla fine quando la Tarros raccoglie tutte le energie, ma soprattutto tutto il cuore, il carattere e la voglia di fare esultare i tifosi, e fa sua la partita, conquistando i primi due punti della stagione.

“È stata una partita combattuta sino alla fine nella quale entrambe le squadre avrebbero potuto vincere – commenta il coach bianconero Davide Diacci – Nel primo tempo, fino a quando il ritmo è stato alto, penso che abbiamo avuto la meglio. Nel secondo tempo contro la loro zona abbiamo perso ritmo e punti di riferimento, non attaccando bene il pitturato. In difesa abbiamo smesso inspiegabilmente di essere aggressivi sui pick prendendo troppi tiri da 3 punti. L’aspetto più bello per noi è stato il carattere dimostrato fino all’ultimo secondo da tutta la squadra, i ragazzi non hanno mai mollato e hanno giocato con fiducia i minuti finali. Bene che sono diminuite le palle perse e i rimbalzi concessi rispetto la prima partita. Bene il carattere”.

