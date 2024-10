Tarros in trasferta a Lucca per il turno infrasettimanale

Non c’è tempo per rifiatare. Alla terza giornata del campionato di Serie B interregionale arriva subito il turno infrasettimanale e lo Spezia Basket Club Tarros è atteso dalla trasferta a Lucca. Il Basketball Club si presenterà al PalaTagliate a punteggio pieno, forte delle vittorie contro Olimpia Legnaia e Cecina. Un ottimo inizio che conferma le potenzialità attribuite alla squadra prima dell’inizio del campionato e confermate dal direttore sportivo bianconero Maurizio Caluri: “Per noi la gara di mercoledì sarà un test molto importante, in quanto giocheremo contro una delle formazioni più strutturate del campionato. La partita è stata preparata molto bene dal nostro staff tecnico e faremo il massimo per prenderci i due punti e salire ancora in classifica”.

“Contro Lucca – ribadisce coach Davide Diacci – sarà una partita dura. Loro vengono da una importante vittoria fuori casa contro Cecina. È una squadra lunga, che gioca insieme da parecchio tempo, sicuramente solida. Del Debbio, Dubois, Trentin e il tiratore Barsanti hanno esperienza e punti nelle mani. Senza dimenticare Simonetti che è un lungo di qualità in questa categoria. Noi, ovviamente, cercheremo di metterli in difficoltà”.

