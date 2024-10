Un maxischermo lungo 10 metri sulla curva, già predisposta per una futuribile pannellatura

La curva Ferrovia sarà dotata di un maxi schermo incastonato al di sotto della copertura. L’ipotesi è stata studiata in questi mesi dal punto di vista economico e tecnico ed è infine finita ricompresa all’interno del progetto esecutivo della fase 2 dei lavori al settore degli ultras di casa. Fase che affronta a partire da questi giorni la sua parte cruciale. Montati i pali verticali, assicurati tra di loro attraverso cavi d’acciaio, dai prossimi giorni sopra il settore inizierà a sorgere la rete della struttura d’acciaio che sosterrà la grande trave i cui due punti di appoggio sono già ben visibili nei pressi dei corridoi di fuga laterali.

A pesare sulla scelta di aggiungere il display avrebbe contribuito l’esperienza dell’amministratore delegato Andrea Gazzoli, che ha seguito negli scorsi anni il rifacimento del “Paolo Mazza” nella sua esperienza a Ferrara. Lo Spezia coglie l’occasione del cantiere aperto per mettere al suo posto un altro dettaglio. Che dettaglio non è, visto che è obbligatorio secondo i criteri infrastrutturali delle licenze nazionali per la serie A.

