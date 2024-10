Viabilità, traffico sulla A7 in tilt: 12 chilometri di code tra incidenti e traffico portuale

Genova. Mattinata davvero complicata per gli automobilisti, genovesi e non, che in questi minuto stanno attraversando il nodo di Genova. Durante la notte il tratto finale dell’A26 è rimasto chiuso a causa di un incidente avvenuto ieri: alle 4 è stata riaperta una corsia verso Genova, ma parte del traffico era stato deviato sulla A7

E proprio sulla A7 si stanno registrando code di diversi chilometri in entrambe le direzioni. Alle ore 9:30 circa nel tratto compreso tra Genova ovest e Busalla in direzione Serravalle, si registrano 12 km di coda a causa di un incidente nel quale un mezzo pesante che transitava all’interno della galleria Frascone ha perso il semirimorchio all’altezza del km 117+550. Sul luogo dell’evento sono intervenuti i soccorsi meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale della Direzione del 1° Tronco di Genova di Autostrade per l’Italia.

