Vincita significativa alla Spezia con il 10eLotto. Nel concorso di martedì 8 ottobre, riporta Agipronews, sono stati vinti 20mila euro in seguito a un “9” in un’estrazione frequente. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito 27,4 milioni di euro, per un totale di oltre 2,9 miliardi da inizio anno.

L’articolo 10eLotto, vinti alla Spezia 20mila euro proviene da Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com