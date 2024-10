Aidea presenta in Sala Dante corsi e attività del nuovo anno accademico

Sabato 12 ottobre alle ore 16,30 in Sala Dante (Via Ugo Bassi, 4, La Spezia) si terrà l’inaugurazione dell’anno accademico 2024 dell’associazione Aidea La Spezia, con la partecipazione di: Alessandra Bertone, referente per il Distretto 108Ia2 del progetto Donazione di organi e tessuti; Luigi Fornaciari Chittoni, presidente Aido La Spezia; Santo Durelli, presidente Amici della Banca degli occhi. L’associazione intende infatti dare spazio all’informazione sulle procedure per esprimersi sulla donazione di organi e sostenere e incoraggiare la filosofia del “dono”.

Il pomeriggio proseguirà con un reading poetico musicale: letture poetiche scelte (da Italia, Inghilterra, Francia, Spagna, Cina, Russia, Paesi arabi ecc.) recitate da docenti e allievi delle classi di lingue straniere. Improvvisazioni al pianoforte a cura di Gianluca Pezzino.

Gabriella Peroni e Sara Mainenti presenteranno poi i corsi e le attività 2024-25. L’iniziativa, a ingresso libero, si avvale del patrocinio del Comune della Spezia e del contributo del Centro dei servizi per il volontariato Vivere insieme.

“Il calendario dell’associazione – spiegano da Aidea – è ricco di iniziative: corsi annuali di Storia dell’arte, Storia, Letteratura, Filosofia, Geografia. E ancora, guida all’ascolto musicale, corsi di lingue (inglese, francese, spagnolo, arabo, cinese, portoghese, russo). Per l’inglese sono attivi anche corsi per bambini e ragazzi. Saranno proposti anche un corso di dialetto spezzino tenuto dal prof. Piergiorgio Cavallini e un corso di lingua italiana per stranieri. Aidea è anche sede esami CILS per il B1 cittadinanza. Ci saranno anche corsi di informatica e smartphone (base e avanzato) e di psicologia. Per le attività artistiche e del tempo libero ecco corso di disegno, corso sulla poesia, scrittura creativa, e ancora come prenderti cura del tuo pet, giardinaggio, erboristeria, tarocchi, parlare in pubblico, ecc. Non mancheranno gli incontri, ormai tradizionali, di Educazione alla salute, tenuti da esperti, e la presentazione delle novità editoriali; come anche visite guidate al Camec e agli altri musei; escursioni e passeggiate storico naturalistiche; il Club dei lettori, spazio in cui discutere e commentare le novità di libreria e i libri preferiti”.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com