Anarcocrazia

“Il governo dell’uomo da parte dell’uomo, sotto qualsivoglia nome si mascheri, è oppressione; la più alta perfezione della società si trova nell’unione dell’ordine e dell’anarchia” afferma Pierre-Joseph Proudhon noto pensatore libertario vissuto in Francia nel XIX secolo. Un secolo dopo ribadisce in altra forma questo concetto lo scrittore ambientalista statunitense Edward Abbey: “L’anarchia è fondata sull’osservazione che dato che pochi uomini sono saggi abbastanza da governare se stessi ancor meno uomini sono saggi abbastanza da governare gli altri.” Al di là del malcelato pessimismo che abita le parole di Abbey, è chiaro che si presenta un problema: è possibile allora dare vita a una qualsivoglia utile e positiva forma di governo? Mi tornano alla mente le parole di Papa Francesco, che comunque riecheggiano un tormentone ricorrente nella vulgata popolare, non ci resta che affidarci al “menopeggio”. Questa resa alla mediocrità e alla decadenza inevitabile di ogni struttura di gestione del “sistema umanità” non è, però, cifra appartenente alla cultura anarchica più alta che, fondandosi sulla centralità dell’individuo e sulla fede nelle qualità solidali e intellettive della specie, conserva una profonda fiducia e una ostinata speranza in un futuro nel quale sarà possibile una libera e pacifica convivenza delle differenze. In altre parole: “l’unione dell’ordine e dell’anarchia”. Il concetto espresso da Proudhon richiede un approfondimento relativamente al controverso territorio che funge da cerniera ideologica tra l’idea convenzionale di ordine e quella, spesso confusa, di anarchia. La cerniera che avvicina e rende reciprocamente funzionale ambiti apparentemente contrapposti va riscoperta e tutelata all’interno delle singolarità di individui liberati, uomini e donne che si riconoscono e si rispettano come tali a prescindere da ruoli, condizioni economiche, etnie e fedi: utopia? Forse, ma la storia procede solo grazie a chi crede in ciò che, al momento, appare come utopia, altrimenti è sclerotizzazione del pensiero e morte dell’intelligenza.

Provi l’attento lettore a immaginare cosa avrebbero affermato le “sagge maggioranze” a chi, alla metà del 700, avesse teorizzato l’eliminazione della monarchia assoluta e la nascita di uno stato democratico: utopia! Con tutti i limiti e le contraddizioni della rivoluzione americana e francese, una simile utopia è divenuta “normalità” anche se non ha risolto completamente il problema accennato in apertura al quale subito torniamo. Credo sia evidente a tutti che sostenere la tesi di un potere anarchico possa apparire una sorta di ossimoro concettuale, ma, proprio nel solco di un pensiero libero, pertanto profondamente anarchico, vorrei provare anche se molto brevemente a tratteggiarlo. Se per potere non intendiamo la violenta prevaricazione di qualcuno su un suo simile ma la forza interiore e il diritto naturale che caratterizza ogni “animale che pensa”, ecco che il mostro malevolo si trasforma nello sguardo dell’uomo consapevole di sé. Il potere viene così rivisitato come “possibilità e capacità di” e come diritto di esplicitare tale potenzialità. Quella che Proudhon definisce organizzazione diviene così la reciproca garanzia del rispetto delle peculiarità proprie e dell’altro sancite da una “cultura dell’individuo” che non è espressione del sistema ma del “diritto naturale del singolo” che non deve essere inculcato nell’uomo dallo stato ma, al contrario, deve essere cifra fondativa dello stato come servitore dell’individuo. Si tratta di rimettere il cammino della storia con i piedi per terra e la testa sulle spalle, che è l’unica vera, assoluta e pacifica rivoluzione anarchica che ben poco ha a che vedere con le tristi esibizioni di violenza espresse da persone che nulla hanno a che fare con il più libero e profondo pensiero anarchico.

