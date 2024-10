Arrestato per evasione, prova a ferirsi con un paio di forbici in Questura

Arrestato per evasione, aggiunge una denuncia per resistenza a pubblico ufficiale e porto abusivo di oggetti atti ad offendere al momento dell’arresto. E’ successo ieri nel momento in cui gli agenti della Mobile stavano tentando di dare esecuzione a un provvedimento del tribunale della Spezia nei confronti di un 36enne di origine marocchina.

Il destinatario, pluripregiudicato per reati contro il patrimonio, è stato accompagnato presso gli uffici della Questura per le incombenze di rito, ma qui ha estratto dagli abiti una piccola forbice appuntita nel tentativo di autolesionarsi. Procuratosi un lieve graffio al collo, è stato disarmato dagli agenti non senza difficoltà. Dopo la medicazione, è stato accompagnato presso la casa circondariale di Villa Andreino. Dovrà rimanervi per un anno e 5 mesi.

