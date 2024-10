Breve tregua dal maltempo, dal pomeriggio previste nuove piogge

Al mattino temporanee e parziali schiarite sul Centro-Ponente, ma l’approssimarsi di una nuova perturbazione richiama ancora un flusso umido sudoccidentale che favorisce deboli piogge sparse sul Levante dal mattino, in estensione al resto della regione nel pomeriggio a carattere di rovescio o temporale anche di forte intensità; fenomeni in intensificazione in serata a partire da Ponente: così la previsione di Arpal.

VENTI: sudoccidentali da moderati a forti in mattinata, in ulteriore rinforzo da metà giornata con possibili raffiche fino a 80-90 km/h in serata su capi esposti e crinali

