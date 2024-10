Camogli: dopo il ciclone Soleghi, tre compagnie diallettali

Dall’ufficio stampa Teatro Sociale di Camogli

Non solo “Pignasecca e Pignaverde”, lo spettacolo con protagonista e regista Tullio Solenghi che in questi giorni sta spopolando al Teatro Sociale di Camogli, come già fu per i “Maneggi”. Il III Festival Gilberto Govi e la maschera genovese omaggia la nostra più grande maschera teatrale con altre tre commedie: i due atti unici “In pretûa” di Giuseppe Ottolenghi e “Do ‘48” di Luigi Orengo, sabato 12 ottobre alle ore 21.00, e “Impresa trasporti”, di Umberto Morucchio, domenica 13 ottobre alle ore 17.00.

