Chiude la Ferrovia, la Piscina “non basta” e lo Spezia abbassa il prezzo dei biglietti negli altri settori

In occasione delle gare casalinghe in cui la curva Ferrovia rimarrà temporaneamente chiusa al pubblico, a causa del completamento dei lavori di copertura del settore, lo Spezia Calcio ha pensato a dellededicate ai tifosi locali visto e considerato che la curva Piscina sarà inevitabilmente al completo per via “del travaso” di pubblico da una parte all’altra. La società di Via Melara comunica infatti che la vendita dei tagliandi per il settore Curva Piscina non sarà attiva per tutte le gare di chiusura della Curva Ferrovia, in modo da consentire la piena collocazione nel settore degli abbonati alla stagione 2024/25 di curva Ferrovia. Pertanto, saranno in vendita esclusivamente i tagliandi dedicati ai settori Distinti e Tribuna, con tariffe agevolate. Si ricorda, infine, che per gli abbonati alla stagione 24/25 di Curva Ferrovia sarà necessario scaricare il segnaposto al seguente link , presentando la propria Eagle Card ai tornelli di accesso della Curva Piscina, unitamente al segnaposto (viene accettato anche su smartphone).