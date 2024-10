Cicagna: parte la nuova stagione teatrale, commedie, cabaret e musicale tutti da vedere

Anche quest’anno, dopo quattordici anni di attività, ritorna la stagione teatrale al Teatro di Cicagna. Una storia iniziata nel 2011, grazie alla collaborazione tra l’associazione organizzatrice di eventi Mediaquality e l’amministrazione comunale, “che rappresenta una fiore all’occhiello del Levante ligure e una rarità, considerando il gran numero di teatri chiusi in Italia in questi anni. In carrozza, si parte” non a caso è il titolo di questa stagione, richiamato benissimo dall’immagine grafica di un treno con le carrozze. Un teatro che funziona in un piccolo centro di provincia certifica anche l’impegno per la cultura dell’amministrazione comunale”, introduce nella presentazione alla stampa Sergio Giunta, direttore organizzativo del Teatro. “Siamo ben felici di quest’esperienza, finora l’unica nel Levante, speriamo che ne sorgano altre. Per il nostro comune è un impegno non da poco, ci appelliamo perché gli enti sovraordinati ci sostengano – dice il sindaco di Cicagna, Marco Limonicini -. Ringraziamo innanzitutto il pubblico che ci segue dal Tigullio e da Genova”.

“Fin dall’inizio tutti hanno creduto in quest’idea: il pubblico e le compagnie. Quello che ha funzionato è il passaparola, alla maniera di una volta”, ha premesso Enza Narbone, la direttrice artistica, che ha illustrato uno per uno gli spettacoli in cartellone: prosa, caberet, musical e teatro dialettale. A richiesta del pubblico, come l’anno scorso la prosa sarà anche di domenica pomeriggio invece che del tradizionale sabato. Data extra è il 31 dicembre, serata in cui il teatro offre uno spettacolo per salutare il nuovo anno: ad intrattenere il pubblico sarà il cabarettista Andrea Di Marco. La stagione inizia il 26 ottobre, con la commedia “Prestazione occasionale” della compagnia “Crocogufo” e termina domenica 11 maggio con “A conti fatti”, commedia diretta da Federico Luciani (attore che si occupa anche dei sei spettacoli per le scuole), così come “Faremo i conti dopo”, spettacolo che andrà in scena il 14 dicembre. Due episodi della saga dedicata alle vicende dell’ispettore Placido Impassibile. “Faremi i conti dopo’ mette in scena una sera di San Valentino in cui fioccano i morti, mentre “A conti fatti” tratta di un’indagine, condotta da un ispettore novello sposo, sulla sparizione di un cimelio di famiglia”, aniticipa Luciani, aggiungendo come il tono sia quello comico e, nonostante siano capitoli di un’unica saga, i singoli spettacoli si possano godere anche uno per uno.

