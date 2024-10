Dopo la pioggia restano le frane, a Masone ripristinato il passaggio dei mezzi di soccorso in località Bertè

Genova. È stato soprattutto il Ponente genovese e il relativo entroterra, ossia la Valle Stura a pagare il prezzo più alto dell’allerta arancione che si è conclusa nella serata di ieri.



Il terreno, saturo, non ha retto in alcune zone. Lo smottamento più importante è avvenuto ieri sera a Masone, in località Bertè, isolando una trentina di persone. Nella notte l’intervento dei vigili del fuoco per la messa in sicurezza alla presenza del sindaco Omar Missarelli. La strada è stata liberata parzialmente per consentire almeno il transito dei mezzi di soccorso. Questa mattina le operazioni proseguiranno. Una corsa contro il tempo, visto che da oggi pomeriggio è previsto un nuovo peggioramento delle condizioni meteorologiche con l’allerta gialla che su Genova e dintorni sarà gialla dalle ore 15 e proseguirà sino a mezzanotte in attesa dell’aggiornamento di Arpal dopo le ultime uscite modellistiche.

