Dal Partito Popolare del Nord – Sez . Tigullio

Siamo lieti di annunciare che sabato 12 ottobre 2024 si terrà un gazebo elettorale organizzato dal Partito Popolare del Nord , in vista delle prossime elezioni regionali. L’evento si svolgerà a Rapallo in piazza Venezia, dalle ore 9 alle ore 12, e sarà un’occasione per incontrare i cittadini, presentare il nostro programma, i nostri candidati e rispondere a tutte le domande.

» leggi tutto su www.levantenews.it