Esordio in Champions con sconfitta per la Rari, Angelini: “Prestazione positiva, non era facile”

Inizia con una sconfitta l’avventura della Rari Nantes Savona in Champions League. Davanti al pubblico amico della piscina Zanelli, la squadra biancorossa ha perso 12 a 10 contro la formazione spagnola del Sabadell.

“Un avversario forte – commenta coach Alberto Angelini -, pronto e con individualità. Sono stati più bravi e hanno dimostrato di avere qualcosa in più. Era da tempo che noi non giocavamo in questa competizione e si è visto. I carichi di lavoro si sono fatti sentire e manca ancora l’amalgama del gruppo”.

