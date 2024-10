Giorgi: “Allagamenti sempre più frequenti, non si può aspettare l’autunno per pulire canali e torrenti”

“Ieri, l’allerta rossa ha portato a nuovi allagamenti nella provincia spezzina, mostrando la fragilità del nostro territorio e la carenza di una strategia efficace da parte delle amministrazioni locali. Gli effetti devastanti dell’alluvione in Emilia Romagna ci spingono a chiederci: si sta facendo abbastanza per proteggere la nostra comunità dai sempre più frequenti rischi di allagamenti?”. Così Federica Giorgi, coordinatrice del M5S e candidata alle prossime regionali a sostegno di Andrea Orlando: “La nostra provincia – sottolinea – ha già vissuto il dramma delle alluvioni, con danni ingenti a persone e attività economiche. Il cambiamento climatico rende gli eventi meteorologici sempre più intensi e imprevedibili. Non possiamo più permetterci di aspettare l’autunno per iniziare la pulizia dei torrenti e dei canali: la manutenzione deve essere continua e pianificata durante tutto l’anno, comprendendo anche la pulizia dei tombini e dei canali di scolo”.

“È urgente – prosegue – che le amministrazioni locali e la Regione Liguria adottino una visione a lungo termine e si impegnino concretamente nella prevenzione del rischio idrogeologico. Non bastano interventi occasionali o dichiarazioni di intenti: servono piani strutturati per potenziare il sistema di drenaggio urbano, monitorare costantemente le condizioni dei corsi d’acqua e garantire la pulizia regolare di torrenti, canali e tombini. Solo con un’azione continua e pianificata possiamo ridurre il rischio di disastri futuri e proteggere davvero il nostro territorio. La prevenzione non può più aspettare: serve agire subito, prima che sia troppo tardi”.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com