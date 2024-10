Giornata mondiale del sorriso: l’Entella donerà 1.000 euro ad Un dentista per Amico

Chiavari. Una sinergia cresciuta nel tempo, fortificata anche quest’anno in occasione della giornata mondiale del sorriso.

L’Entella prosegue la sua opera solidale, questa volta scendendo in campo al fianco di “Un Dentista per Amico” di Arkè Onlus. La società, come annunciato nei giorni scorsi, ha deciso di sostenere attivamente l’associazione che offre cure dentali a minori in difficoltà socioeconomiche, e per questo motivo donerà 1.000 euro ad Arkè, ricavati calcolando 1€ per ogni spettatore presente domenica al Comunale per Entella-Legnago Salus. L’iniziativa, già messa in campo lo scorso anno, verrà quindi ripetuta, a testimonianza dell’amicizia che lega queste due realtà e dell’attenzione che il club biancoceleste ha da sempre verso il mondo del sociale.

