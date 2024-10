Il passo falso della Samp e i troppi gol presi a Serie B Social Club

E così se n’è andata anche l’ottava giornata della serie B che si prende la seconda pausa di un campionato altrimenti frenetico. Un weekend di calcio, l’ultimo, che fotografa soprattutto il riscatto della Carrarese che si prende una grande soddisfazione, andando a vincere in casa del Frosinone con una prestazione convincente finalmente corroborata dal risultato pieno.

Se i marmiferi ridono, il Pisa gode: il 3-1 imposto ad un Cesena fra le migliori sorprese di questo scorcio iniziale di stagione, è il miglior modo per riprendere subito il cammino dopo la debacle dei Castellammare. Inzaghi è primo e mantiene il vantaggio sulla seconda che è ancora lo Spezia dell’ex Luca D’Angelo: senza fronzoli e con tanta prassi, i bianchi piegano la resistenza della Reggiana, rimangono a tre lunghezza dalla capolista e conservano l’imbattibilità, unici in tutta la cadetteria italiana e fra i pochi in Europa.

» leggi tutto su www.levantenews.it