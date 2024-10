Inps, bando per oltre mille medici

Inps ha indetto un bando di concorso pubblico (disponibile nella sezione Avvisi, bandi e fatturazione), per titoli ed esami, per il reclutamento di 1069 professionisti medici di prima fascia funzionale, a tempo indeterminato, da inquadrare nei ruoli del personale dell’Inps. La domanda di partecipazione dovrà essere presentata entro 30 giorni dalla pubblicazione del bando, esclusivamente per via telematica, compilando il format di candidatura sul Portale del Reclutamento inPA. I requisiti di ammissione ed ogni altra disposizione in merito alla procedura concorsuale sono contenuti nel bando.

