Maltempo in Liguria, chiusa la statale della Val d’Aveto per un albero caduto

Borzonasca. Ancora un’interruzione la viabilità nell’entroterra della città metropolitana di Genova, dove è in vigore la nuova allerta gialla. A causa della caduta di un albero in carreggiata, è provvisoriamente chiusa, in entrambe le direzioni, la strada statale 586 “della Valle dell’Aveto” in corrispondenza del km 44, nel territorio comunale di Borzonasca.

Sul posto sono presenti le squadre Anas, i vigili del fuoco e le forze dell’ordine per la gestione della viabilità e per ripristinare la circolazione il prima possibile.

» leggi tutto su www.genova24.it