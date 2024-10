Molo crociere, pronto il primo dei 37 cassoni. Vice ministro Rixi in visita al cantiere

Completato in questi giorni il primo dei 37 cassoni che costituirà la struttura portante del nuovo molo crociere della Spezia. Si tratta di una struttura in calcestruzzo armato a dieci celle, delle dimensioni di circa 9×21 metri e altezza 12,70 metri, realizzato nel bacino galleggiante “Benedetta” dal raggruppamento Fincosit/RCM, aggiudicatario dei lavori in appalto. Il cassone è stato messo in galleggiamento e ormeggiato al pontile Enel in attesa di essere trainato alla Calata Paita e affondato nella posizione prevista, al termine dei lavori di consolidamento dei fondali interessati dal progetto, in corso di esecuzione mediante la realizzazione di colonne in ghiaia della lunghezza di circa 15 metri. Il quadro economico complessivo del nuovo molo è di 57 milioni di euro, cofinanziati dal fondo complementare Pnrr per 30 milioni.

Al cantiere di realizzazione dei cassoni ha oggi fatto tappa il viceministro a Infrastrutture e Trasporti, Edoardo Rixi, insieme al commissario straordinario dell’Autorità di sistema portuale del Mar ligure orientale, Federica Montaresi, e al sindaco della Spezia, Pierluigi Peracchini.

“Ringrazio tutte le maestranze e le aziende coinvolte che, con il loro impegno e professionalità, portano avanti il progetto nei tempi previsti – ha detto Rixi -. Il porto della Spezia diventerà un hub strategico per il turismo crocieristico nel Mediterraneo, un punto di riferimento per le grandi navi da crociera. Siamo fiduciosi che questo intervento darà un impulso significativo all’economia del territorio.”

“Il completamento del primo cassone rappresenta un passaggio importante per la realizzazione del molo crociere, i cui lavori stanno avanzando secondo le tempistiche, che permetterà al porto e alla città della Spezia di garantire una offerta infrastrutturale adeguata per un settore, quello crocieristico, che sta registrando numeri importanti con ricadute positive per l’intero territorio. Un altro progetto che vede Adsp, Comune e, in questo caso, il terminalista SCCT- Spezia & Carrara Cruise Terminal, uniti in una sinergia che sta dando risultati concreti. La presenza del vice ministro Rixi è una testimonianza importante e di fiducia per il lavoro che l’Adsp sta portando avanti per lo sviluppo del porto della Spezia”, le parole di Montaresi.

“Il nuovo molo crociere è un’infrastruttura fondamentale per la nostra città, e come amministrazione siamo soddisfatti che i lavori procedano a pieno ritmo – così il primo cittadino Peracchini -. Siamo orgogliosi del percorso intrapreso, in collaborazione con le realtà del territorio, per la realizzazione di questa infrastruttura, resa possibile dalla pianificazione urbanistica promossa dalla nostra amministrazione. Nel 2017, abbiamo infatti deciso di far decadere la variante Puc proposta dalla sinistra, che avrebbe cancellato la stazione crocieristica e bloccato un progetto di grande rilevanza per il turismo e lo sviluppo della città e del porto. In sinergia con enti e istituzioni, stiamo lavorando per un modello di città proiettato verso il futuro, innovativo e aperto al panorama internazionale.”

