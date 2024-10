Porto, non c’è un disegno di un’unica Authority ligure. Rixi: “Contrario alle imposizioni dall’alto, scelta spetta ai territori. Ma serve capacità di proporsi come sistema”

La nomina del nuovo presidente dell’Autorità di sistema portuale del Mar Ligure Orientale avverrà presumibilmente tra gennaio e febbraio e a meno di improbabili rivoluzioni lo scalo spezzino manterrà la sua autonomia, qualunque sarà il destino di quello di Marina di Carrara.

Lo ha spiegato questo pomeriggio il viceministro dei Trasporti Edoardo Rixi, a margine della presentazione del programma del candidato alla presidenza della Regione Liguria Marco Bucci.

“Sono arrivate 500 candidature per le 8 Autorità di sistema portuale che attendono la nomina di un nuovo presidente, ma non affronteremo la questione prima di novembre, onde evitare strumentalizzazioni da campagna elettorale. Poi sarà necessario trovare l’intesa con i presidenti di Regione, che nel caso specifico spezzino sono Liguria e Toscana, e quindi ci sarà il pronunciamento delle commissioni parlamentari. Verosimilmente il nuovo presidente dell’Adsp del Mar Ligure Orientale sarà nominato tra gennaio e febbraio del prossimo anno”.

L’accenno al presidente della Toscana e l’occasione di capire qualcosa di più sul destino del porto spezzino sono un piatto troppo ghiotto per non chiedere maggiori informazioni al riguardo a colui che più di tutti si occupa di portualità tra gli esponenti di governo.

“A oggi Marina di Carrara fa parte della stessa Adsp della Spezia e il presidente che nomineremo si occuperà di entrambi i porti. Se poi la Toscana richiederà l’accorpamento con Livorno e Piombino vedremo”.

E La Spezia, potrà rimanere autonoma o sarà accorpata in un’unica Authority con un vicino ingombrante come Genova, scalo con cui è innegabile una concorrenza sui traffici?

“Come governo stiamo lavorando su una riforma che conduca a una gestione unitaria di porti e interporti: abbiamo bisogno di coordinare il sistema portuale italiano. Tra pochi giorni andrà in India e proporrò l’intero sistema Paese, non i singoli porti. La concorrenza come la conosciamo oggi non ci dovrà più essere, dovrà esserci una gestione nazionale in grado di indirizzare gli investimenti”.



La riproposizione del brand Ligurian ports avanzata da Bucci non indica quindi l’intenzione di un’unica Autorità di sistema portuale ligure?

“La costa ligure è al servizio di un’area che ha grandi prospettive di sviluppo come il Nord Ovest, con la Liguria, il Piemonte e il territorio emiliano. Non ci devono essere guerre commerciali tra scali, né tra armatori e operatori portuali. L’importanza del porto della Spezia nasce storicamente da una disfunzione di quello di Genova. Oggi i porti italiani sono in Serie A e dobbiamo ragionare diversamente. Così frammentati siamo poco credibili nei confronti dei grandi mercati internazionali, ripeto: dobbiamo proporci come sistema Italia. Mi sembra utile che ci possa essere un assessorato regionale in grado di parlare con tutti i porti della Liguria: gli strumenti per coordinarli sono benvenuti. Oggi La Spezia, anche per il ritardo negli investimenti, rischia lo schiacciamento tra Livorno e Genova, ma è e rimane fondamentale punto di partenza della direttrice commerciale che porta verso l’Emilia e il centro Europa, motivo per cui rimane fondamentale il completamento del raddoppio della Pontremolese. Sono federalista, e pertanto sono per lasciare le scelte ai territori, non per le imposizioni dall’alto. Oggi registriamo un grande interesse per i nostri scali, ma il rischio è che i porti più grandi diventino sempre più grandi e quelli piccoli sempre più piccoli. Serve la capacità di presentarsi come un unico sistema”.

