Regionali, Orlando: “Sulle energie rinnovabili sono pronto a sfidare qualunque comitato”

Genova. “Nel mio programma c’è l’idea di una reindustrializzazione sostenibile della Liguria, ma può realizzarsi solo con un abbassamento del costo dell’energia e il costo si abbassa facendo le rinnovabili. Sono disponibile a sfidare qualunque comitato“. Mentre in Sardegna la governatrice pentastellata Alessandra Todde blocca per 18 mesi i nuovi impianti di produzione da fonti rinnovabili per fermare l’assalto delle pale eoliche, in Liguria il candidato del centrosinistra Andrea Orlando, incalzato durante il dibattito di Genova24 e Ivg all’Acquario, si dice pronto a impegnarsi sul fronte green a costo di scontrarsi col territorio.

“Naturalmente ci vuole una programmazione perché non puoi fare cinquanta pale eoliche nello stesso posto – specifica l’ex ministro dell’Ambiente -. Il piano regionale energetico risale al 2011, quando le tecnologie erano completamente diverse. Sicuramente le aree interne possono realizzare più idroelettrico, sicuramente più fotovoltaico nelle aree industriali, sicuramente si può lavorare sull’energia delle maree. C’è tanto da fare”. Nel suo programma Orlando parla anche di eolico offshore, cioè in mare.

