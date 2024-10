Rigassificatore, Arboscello (PD): “Dov’era Rixi quando Toti propose il trasferimento? Nessuno crede al No di Bucci”

Savona. “Per oltre un anno, quando l’allora presidente Toti decise di portare il rigassificatore in Liguria, nessuno del centrodestra – né Rixi, né Bucci, né Vaccarezza, Bozzano o Mai – disse una sola parola contro il trasferimento, anzi, bocciarono ogni istanza presentata in consiglio tesa a bloccare l’iter”. Lo dichiara il consigliere regionale e vicecapogruppo PD in Regione Liguria Roberto Arboscello.

“Fino a ieri infatti per il centrodestra non c’era l’opzione due, ma solo quella Vado-Savona – prosegue -. Rixi se ne ricorda solo ora perché siamo a meno di venti gironi dalla fine della campagna elettorale e prova a recuperare la frattura con i savonesi, pensando che i cittadini vivano su Marte. Ma come si può pensare che dopo che Toti ha fatto l’accordo con Meloni per portare in Liguria il rigassificatore ora lo stesso centrodestra con Bucci, chiamato a candidarsi proprio da Meloni, si opponga? Al loro tentativo di mettere maldestramente una toppa non crede nessuno, i cittadini savonesi hanno le idee chiare”.

