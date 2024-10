Settimana della Protezione civile, torna nelle piazze liguri la campagna “Io non rischio”

Torna domenica 13 ottobre in 19 piazze della Liguria “Io non rischio”, campagna che si svolge ogni anno durante la settimana nazionale della Protezione civile. L’obiettivo è diffondere la consapevolezza di ciò che ognuno di noi può fare per ridurre gli effetti di rischi come terremoto, maremoto, alluvione, incendi boschivi. “Fondamentale, infatti, è il ruolo attivo dei cittadini, che hanno il potere di trasformare questa consapevolezza in azione attraverso scelte concrete, da adottare nel proprio quotidiano per proteggere loro stessi e l’ambiente in cui si vive”, sottolinea la nota di presentazione dell’iniziativa, nella quale saranno coinvolte attivamente centinaia di volontari appartenenti a sezioni locali delle organizzazioni di volontariato di protezione civile, gruppi comunali e associazioni locali.

L’assessore regionale alla Protezione civile, Giacomo Raul Giampedrone, parteciperà venerdì 11 dalle 10 in Prefettura alla Spezia all’iniziativa per la settimana nazionale della Protezione civile con i tecnici del Dipartimento regionale e di Arpal mentre domenica 13 insieme ai volontari incontrerà i cittadini dalle 10.30 al gazebo presso il Centro commerciale Le Terrazze e alle 12 a Veppo, comune di Rocchetta Vara. “Conoscere il rischio è sapere cosa fare in un momento di emergenza, significa salvare vite umane, che è il nostro compito principale: per questo la diffusione di una cultura di protezione civile nei cittadini è fondamentale, soprattutto in una regione come la Liguria così fragile dal punto di vostra idrogeologico”, le parole di Giampedrone. “Il mio ringraziamento è rivolto a tutti gli uomini e le donne della nostra Protezione civile che oggi, grazie al loro lavoro, è diventata un punto di riferimento e un fiore all’occhiello a livello nazionale, di cui sono davvero orgoglioso”, conclude l’assessore.

