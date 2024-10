Nelle prossime ore la Liguria torna a essere interessata da tempo perturbato, che porterà ancora precipitazioni diffuse, temporali forti, raffiche di vento sopra i 120 chilometri all’ora e mareggiata intensa. L’allerta gialla sarà per temporali e di tipo idrologico: anche con le precipitazioni in esaurimento resterà in vigore per seguire il transito delle piene fino al mare.

Questo il dettaglio dell’allerta gialla su tutta la regione (zone ABCDE) che inizia alle 15 di oggi, mercoledì 9 ottobre:

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com