Antenne, giunta approva nuova regolamento: “Equilibrio tra tutela ambientale e interesse pubblico”

Genova. La giunta comunale, su proposta dell’assessore all’Urbanistica e allo Sviluppo economico Mario Mascia, ha approvato il regolamento per l’installazione di impianti di teleradiocomunicazione sul territorio cittadino.

“Ci è stato richiesto a gran voce dalla cittadinanza, anche per il tramite di molteplici iniziative consiliari, di mettere ordine al proliferare indiscriminato di antenne sul territorio cittadino – piega spiega l’assessore all’Urbanistica e Sviluppo economico – Questo regolamento sfrutta la finestra normativa prevista dall’articolo 8 c.6 della legge 22 febbraio 2001, n. 36 che attribuisce al Comune il potere di regolamentare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici con riferimento a siti sensibili individuati in modo specifico, beninteso con esclusione della possibilità di introdurre limitazioni alla localizzazione in aree generalizzate del territorio di stazioni radio base per reti di comunicazioni elettroniche di qualsiasi tipologia e, in ogni caso, di incidere, anche in via indiretta o mediante provvedimenti contingibili e urgenti, sui limiti di esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, sui valori di attenzione e sugli obiettivi di qualità, riservati allo Stato”.

