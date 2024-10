Bandecchi alla Spezia per Alternativa popolare: “Orlando? Non mangia bambini, ma non è quello giusto: nella sua coalizione c’è già una spaccatura”

“Bucci è un uomo della costruzione: è un uomo del fare prestato alla politica, tant’è vero che si è preso la briga di essere commissario per la ricostruzione del Ponte Morandi, cosa che non voleva fare nessun altro. Qua di tratta di guidare l’autobus, non di fare leggi internazionali, e lui ha un vantaggio rispetto a Orlando, non avendo fratture all’interno della coalizione”. Lo ha dichiarato il leader nazionale di Alternativa popolare Stefano Bandecchi, giunto alla Spezia per sostenere i candidati spezzini della lista che sostiene la candidatura di Marco Bucci alla presidenza della Regione nell’ambito della coalizione di centrodestra. Accanto a lui, nel point di Via del Torretto, c’era Loriano Isolabella, nome più in vista della lista dei popolari.

