Bolkestein, balneari ancora all’attacco: “Legge sbagliata che va modificata”

Liguria. “Una brutta legge che danneggia gli attuali operatori e rischia di distruggere la balneazione attrezzata italiana che costituisce un patrimonio del Paese”: questo quanto emerso oggi a Rimini a TTG nel corso dell’Assemblea degli imprenditori balneari organizzata da SIB/Confcommercio, FIBA/Confesercenti e OASI/Italia.

“Una legge che colpisce non solo i balneari ma l’intero comparto sul mare: la parte più preziosa del turismo italiano. Abbiamo inviato ai parlamentari di ogni schieramento politico un insieme di emendamenti per correggere profondamente il decreto legge varato dal governo. Lo stesso ha sbagliato a non aver coinvolto, nella stesura della nuova disciplina non solo la categoria interessata, ma neppure le Regioni e i Comuni” affermano i rappresentanti di categoria.

