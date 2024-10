Bper Banca, approvato il piano industriale 2024-2027

Genova. Il consiglio di amministrazione di Bper Banca ha approvato il nuovo piano industriale 2024-2027 “B:Dynamic|Full Value 2027”.

L’amministratore delegato Gianni Franco Papa ha commentato: “Bper è una banca dinamica, che ha dato prova della sua capacità di trasformarsi con rapidità, sia organicamente che tramite operazioni straordinarie, in una delle principali realtà bancarie e di wealth management italiane con un’offerta completa di servizi finanziari. Abbiamo fondamentali forti, una posizione solida e distintiva, ma anche un enorme potenziale per la creazione di valore per tutti i nostri stakeholder, che questo nuovo Piano saprà cogliere”.

