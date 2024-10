Cani confiscati nel 2018 a Berceto, Comune della Spezia impegna 45mila per spese mantenimento

Il mantenimento di quei cani confiscati alcuni anni fa, pur trovandosi gli animali fuori provincia, è a carico del Comune della Spezia: lo ha stabilito lo scorso gennaio il giudice monocratico del Tribunale di Parma; così Palazzo civico, come da determina approvata oggi, impegna per il sostentamento dei cani circa 45mila euro. L’atto comunale ripercorre la vicenda, iniziata alcuni anni fa. Nel maggio del 2021 una sentenza del tribunale di Parma ha ritenuto una coppia responsabile della detenzione di una cinquantina di cani meticci “in condizioni incompatibili con la loro natura – riporta la determina -, con segni di infezioni e patologie remote nonché segni di sofferenza per disidratazione”; reato commesso e accertato a Berceto dai Carabinieri nella primavera di tre anni prima; gli animali erano stati confiscati. C’era poi stato un appello, dichiarato inammissibile, quindi relativo ricorso, anch’esso, era il maggio ’23, ritenuto inammissibile. Nel corso del procedimento e del processo penale le spese di custodia e mantenimento degli animali sono rimaste a carico dello Stato, che ha provveduto al loro ricovero presso il canile “La Quiete” di Castelnovo di Sotto (comune di Reggio Emilia). Ma a seguito del passaggio in giudicato del provvedimento che ha disposto la confisca definitiva degli animali, in assenza di richiesta da parte di enti o associazioni, la normativa vigente prevede che l’ente pubblico che deve farsi carico del loro mantenimento sia il Comune. Quello della Spezia, in tal caso, perché sì il sequestro era avvenuto nel comune di Berceto, dove i militari dell’Arma avevano fermato le due persone con gli animali; ma questi provenivano dal comune di residenza, cioè, appunto, La Spezia. Così, con ordinanza del Tribunale di Parma del gennaio scorso, il giudice monocratico, in merito all’istanza del canile “La Quiete” relativa al mantenimento dei cani superstiti e oggetto della confisca, ha dichiarato che è in capo al Comune della Spezia l’obbligo di far fronte al loro mantenimento, sebbene attualmente siano in altro territorio comunale. Di qui il menzionato impegno di spesa di circa 45mila euro per provvedere al pagamento delle spese sostenute dal canile del Reggiano fino al 30 aprile 2024. Segnalando l’atto di Palazzo civico che “nelle more del trasferimento degli attuali 18 animali presenti al canile di Castelnovo di Sotto il Comune della Spezia continuerà a provvedere alle loro spese di cura e mantenimento”.

