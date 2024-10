Chiavari: i 100 anni dell’Istituto “Amadeo Peter Giannini “

Da Maria Antonia Nastasi, Dirigente scolastico “Amadeo Peter Giannini“

Mercoledì 16 ottobre, alle ore 10.00, presso l’Auditorium S. Francesco di Chiavari

la cerimonia “L’istruzione tecnica chiavarese compie cento anni”.

Interverranno autorità locali ed esperti dell’ambito dell’istruzione e della formazione

Il DS Maria Antonia Nastasi: “Siamo al lavoro per riaffermare il valore e la qualità dell’istruzione tecnica chiavarese”.

La Gazzetta del Regno d’Italia (anno LXV n. 263) dell’11 novembre 1924 ha reso ufficiale il Regio

Decreto-Legge del 16 ottobre 1924 n. 1700, a firma del re Vittorio Emanuele III, attraverso il quale veniva istituito formalmente il «Regio Istituto Tecnico in Chiavari, con sezione di ragioneria e commercio».

A cento anni dalla storica firma, quell’Istituto – oggi Istituto di istruzione secondaria superiore “Amadeo Peter Giannini “– si prepara a ricordare la sua fondazione ed istituzione con una cerimonia che sarà celebrata mercoledì 16 ottobre 2024, dalle ore 10.00, presso l’Auditorium San Francesco in Chiavari.

«Vogliamo, con grande orgoglio, dopo le iniziative già organizzate lo scorso anno per festeggiare l’intitolazione del nostro Istituto ad “Amadeo Peter Giannini”, dedicarci ancora, e dedicare al territorio, un evento che cadrà proprio nella medesima data della firma di quel Decreto-Legge che segnò l’inizio del viaggio di questa storica Istituzione educativa»: così il Dirigente Scolastico, prof.ssa M.A. Nastasi. «Oggi – prosegue il DS –, con rinnovato impegno, la comunità è all’opera per riaffermare il valore e la qualità dei percorsi dell’istruzione tecnica chiavarese, che ha dato negli anni un forte contributo alla crescita professionale del tessuto produttivo, commerciale e dei servizi del territorio e per condurre studentesse e studenti nei loro percorsi di formazione

avendo cura della formazione globale, culturale, umana e sociale».

La mattinata comincerà col saluto e l’introduzione dei lavori da parte del Dirigente Scolastico a cui seguirà l’intervento delle autorità presenti.

