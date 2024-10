Eccellenza, la San Francesco Loano punta al Golfo Paradiso. Campelli: “Portare a casa i tre punti sarebbe importante per noi e per i tifosi”

Loano. Una sconfitta amara che tuttavia conferma quanto di buono mostrato in occasione della prima uscita stagionale. Aumenta la confidenza con l’Eccellenza per la neopromossa San Francesco Loano, formazione che domenica ha rimediato una sconfitta in trasferta contro il Campomorone Sant’Olcese disputando però un’ottima prestazione.

“Sapevamo di affrontare una squadra forte e organizzata – commenta Marco Campelli al termine del match -. Abbiamo lavorato bene in settimana e credo che ci sia poco da dire. Sul campo credo che ai punti avremmo meritato qualcosina in più rispetto al risultato finale. C’è rammarico per aver fatto una grande partita contro una squadra forte e organizzata senza aver ottenuto punti. Gli episodi purtroppo non sono andati a nostro favore”.

