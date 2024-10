“Il patto dei sindaci? Ponzanelli si preoccupi di rispettare i patti con i sarzanesi”

Il Partito Democratico cittadino interviene sul patto siglato dalla sindaca di Sarzana con il sindaco di Genova Bucci, candidato del centrodestra alla presidenza della Regione. Così in una nota il segretario Marco Baruzzo: “Ponzanelli e Bucci, che a Sarzana non si è mai fatto vedere, si dovrebbero mettere d’accordo: uno parla di Modello Genova, l’altra di Modello Liguria, e non si capisce se vogliano accollarsi o meno l’eredità di Toti e del suo sistema di potere. A Spezia, in una serie di incontri privati al riparo dal confronto con strade, piazze e mercati, Bucci apre il libro dei sogni su opere da realizzare e sanità da riformare, senza fare proposte concrete e circondato dal gruppo dirigente di quel centrodestra che da nove anni ha paralizzato lo sviluppo della Liguria e ha affossato la sanità. Il piano sembra quello di non avere piani, proprio come a Sarzana, dove con la propaganda a reti unificate si cerca di nascondere sotto il tappeto la polvere di un’amministrazione inconcludente e improvvisata. Ponzanelli insieme alla destra di Toti e Bucci governa la città da sette anni: il nuovo piano regolatore? Non c’è. Il futuro del San Bartolomeo nel sistema sanitario provinciale? Nessuno ne parla. I cantieri sparsi per il territorio? Tutti inaugurati due o tre volte a scopo elettorale e tutti ancora in corso. Il Miro Luperi? Inagibili tribuna e gradinata, si gioca a porte chiuse. I numeri del turismo con il segno meno e il distretto non decolla? Ci giriamo dall’altra parte. Il commercio è senza fiato e senza idee, i giovani scappano per trovare lavoro, gli anziani sono più soli e aumentano le difficoltà per i soggetti fragili? Non è un problema di chi comanda. I cittadini di via Villefranche chiedono di non essere dimenticati e tagliati fuori da servizi essenziali e dai luoghi di lavoro? La sindaca risponde che le infrastrutture non si fermano per consentire ai cittadini di ‘arrivare prima in centro a piedi’. Nel mentre la città affonda nella mancanza di manutenzione – buca e buca con acqua, avrebbe detto Ugo Tognazzi – e nell’insicurezza diffusa, ma il potere sarzanese pensa soprattutto alla propria conservazione, saltando dal carro di Toti alla zattera di Bucci.”

L’articolo Bandecchi alla Spezia per Alternativa popolare: “Orlando? Non mangia bambini, ma non è quello giusto: nella sua coalizione c’è già una spaccatura” proviene da Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com