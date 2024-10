Liguria. E’ stata necessaria l’interruzione della circolazione dei treni per due ore – come riporta il quotidiano Riviera24 – per soccorrere due migranti nascosti in un pertugio nel ponte ferroviario sul fiume Roja, a Ventimiglia.

La circolazione feroviaria è stata sospesa dalle 10,35 alle 12,30. Sono rimasti coinvolti, con rallentamenti fino a 25 minuti, quattro regionali e due intercity, mentre cinque regionali sono stati parzialmente cancellati.

» leggi tutto su www.ivg.it