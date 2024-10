“Ieri Bucci ha tenuto una manifestazione elettorale nella sala consiglio della Provincia, con tanto di gonfalone”. Così Andrea Montefiori, consigliere comunale del Partito Democratico che attacca: “Le immagini che abbiamo visto sembrano dire “le istituzioni sono roba nostra”. Chiedo al Sindaco e Presidente della Provincia Peracchini come sia possibile che si neghino spazi pubblici per normali incontri, come per esempio i centri anziani, a partiti e sindacati, riconosciuti nella Costituzione, e poi si consenta della mera propaganda elettorale in uno dei luoghi più istituzionali, quindi di tutti, che possano esserci in un territorio. Questa – conclude – un tempo, era chiamata arroganza del potere. È con questo stile che Bucci vuole governare i Liguri?”.

L’articolo Montefiori a Peracchini: “Si negano spazi pubblici per normali incontri e si consente a Bucci di fare mera propaganda in Provincia” proviene da Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com