Morta in casa da mesi, gli operai che lavorano alla facciata lanciano l’allarme

Era morta da mesi nella sua casa a Lavagna. Nessuna l’aveva cercata, nessuno ne aveva denunciato la scomparsa. Sono stati degli operai che lavorano alla facciata dell’edificio a notare la presenza di insetti all’interno dell’appartamento e, insospettiti, hanno lanciato l’allarme.

Come accade in questi casi è arrivato il medico del 118 con i militi della Croce Rossa di Lavagna, nel caso la persona avesse avuto bisogno di ricovero; sono arrivati i carabinieri e sono arrivati i vigili del fuoco di Chiavari per aprire la porta di casa.

