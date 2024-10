Dall’ufficio stampa del Bogliasco 1951

Inizia da Padova, con la tre giorni del primo turno di Coppa Italia, la stagione 2024-2025 dell’AGN Energia Bogliasco 1951. Per le ragazze di Mario Sinatra, protagoniste per il quindicesimo anno, il quattordicesimo consecutivo, del torneo di Serie A1, si tratterà di un importante test di avvicinamento proprio in vista dell’inizio del massimo campionato, il cui via è previsto per il prossimo 19 ottobre.

