Pallanuoto M/ Euro Cup, Pro Recco – Duisburg 19-8

Dall’ufficio stampa della Pro Recco Waterpolo. Di Daniele Roncagliolo

La Pro Recco inizia con tre punti il suo percorso nel girone C di Euro Cup: a Lavagna i biancocelesti vincono 19-8 contro il Duisburg con quattro gol di Hallock e Echenique, migliori marcatori di giornata.

Partenza subito lanciata dei padroni di casa, Echenique e Demarchi non sbagliano le prime due superiorità, poi due volte Fondelli a battere Burgsmueller dopo il super goal di Vujosevic dai 7 metri (5-0). Il 6-1 di Younger, caparbio nel cercare la via della rete, chiude il parziale.

Condemi e ancora Younger allungano nel secondo tempo dopo il gol di Metten; i biancocelesti perdono un po’ di lucidità in attacco e Gergelyfi a otto secondi dal cambio campo trova l’8-3.

