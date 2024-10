Pronto nel 2025 il polo educativo di Levanto, dal nido al liceo scientifico

Il grande cantiere si incontra percorrendo via Martiri della libertà. Al suo interno fervono i lavori per consegnare entro la primavera del prossimo anno la nuova scuola dell’infanzia al complesso scolastico che già ospita la scuola secondaria, la sede distaccata del liceo scientifico “Pacinotti” e una palestra polifunzionale, e che a breve accoglierà anche le aule del primo asilo nido comunale levantese, concentrando in un unico polo e rendendo così sinergica gran parte della ricca offerta scolastica presente sul territorio levantese.

E anche in questo caso, come per le opere di contenimento dei versanti collinari realizzate lungo la strada comunale Sant’Anna-Dosso, come per il potenziamento di infrastrutture e macchinari per la raccolta differenziata dei rifiuti, come per il piano di efficientamento energetico che ha interessato il centro storico e gli stessi edifici scolastici, in sintesi come quel complesso di interventi che hanno portato nella casse del Comune rivierasco quasi cinque milioni di euro, gran parte della somma necessaria per concretizzare il sogno di una nuova scuola dell’infanzia è arrivata dal Pnrr.

