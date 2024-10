Regionali, Bucci: “La casa è un diritto, agire su aumento dell’offerta e contrasto agli sfratti”

Genova. “Voglio mettere un tetto sulla testa di tutti i liguri che ne hanno bisogno e che se la meritano, affrontando il problema dell’abusivismo con intelligenza e umanità ma facendo rispettare le regole. La casa è un diritto da garantire. La casa è un elemento di benessere. Per questo ho inserito l’argomento dell’edilizia popolare nel secondo macrotema del mio programma, insieme alla sanità, alla famiglia, alla protezione civile, alla sicurezza. Tutte componenti fondamentali per migliorare la vita dei liguri”. Il giorno dopo la presentazione del programma elettorale il candidato presidente Marco Bucci pone l’accento su una delle priorità.

“Dare un tetto a tutti significa agire in tre direzioni: aumentare l’offerta di alloggi, contrastare gli sfratti, dare risposte a chi ne ha bisogno – sottolinea il candidato del centrodestra – un’azione diretta per la realizzazione di nuovi alloggi pubblici, per offrire incentivi alla ristrutturazione del patrimonio immobiliare inutilizzato, per favorire gli investimenti per la manutenzione e riqualificazione degli alloggi di edilizia popolare, è doverosa”.

